Un morto e tre feriti per un incidente nel tratto abruzzese della A25 | autostrada chiusa e traffico bloccato

Un incidente sulla A25 tra Aielli Celano e Avezzano ha provocato un morto e tre feriti, uno in condizioni gravi. La tragedia si è verificata sabato mattina, portando alla chiusura del tratto autostradale e al blocco del traffico. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione.

Un morto e tre feriti, uno sembra in modo grave. Questo il drammatico bilancio dello schianto avvenuto la mattina di sabato 10 gennaio sulla A25 nel tratto tra Aielli Celano e Avezzano, Il tratto autostradale è stato chiuso e il traffico è bloccato. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Tragico schianto sulla A25, un morto e tre feriti - Incidente mortale questa mattina sulla A25 tra Celano e Avezzano: oltre alla persona deceduta ci sono anche due feriti gravi - rete8.it

