Trasferte il Tar respinge il divieto per i tifosi della Roma

Il Tar ha respinto il ricorso che aveva bloccato le trasferte dei tifosi della Roma. Dopo gli scontri in autostrada tra supporter giallorossi e quelli della Fiorentina, il Ministero dell’Interno aveva deciso di sospendere gli spostamenti. Ora, invece, i tifosi romanisti potranno continuare a seguire la loro squadra in trasferta senza restrizioni.

Le trasferte potranno proseguire per i tifosi della Roma. Romatoday scrive: “Nessuna sospensione cautelare urgente del decreto con il quale il Ministero dell’Interno il 20 gennaio scorso ha disposto uno dopo gli scontri in autostrada tra supporter giallorossi e quelli della Fiorentina.” Trasferte, la decisione del Tar del Lazio. Trasferte libere per i tifosi giallorossi dunque. L’ha deciso il Tar del Lazio con un decreto cautelare monocratico pubblicato mercoledì scorso. Stessa sorte anche per il provvedimento con il quale il prefetto di Udine, in vista dell’incontro Udinese-Roma del prossimo 2 febbraio, ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio friulano, con contestuale divieto di vendita dei biglietti nei confronti delle persone residenti nel Lazio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Trasferte, il Tar respinge il divieto per i tifosi della Roma Approfondimenti su Roma Fiorentina Niente stop dal Tar al divieto di trasferte per i tifosi della Roma Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione del decreto che vieta le trasferte dei tifosi della Roma. Trasferte vietate ai tifosi del Pisa, il Tar respinge i ricorsi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Fiorentina Argomenti discussi: Lazio e Napoli, stop dal Viminale alla trasferte dei tifosi fino a fine stagione; Referendum, il Tar respinge il ricorso dei promotori della raccolta firme: confermato il voto il 22 e 23 marzo; Trasferte vietate ai tifosi di Lazio a Napoli fino a fine stagione; Novità per le trasferte | stangata senza precedenti per Napoli e Lazio i dettagli. Roma, resta il divieto di trasferte: no del Tar alla sospensioneIl Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione urgente del decreto del ... msn.com Niente stop dal Tar al divieto di trasferte per i tifosi della RomaStessa sorte anche per il provvedimento con il quale il prefetto di Udine, in vista dell'incontro Udinese-Roma del prossimo 2 febbraio ... romatoday.it Il conduttore respinge le accuse su presunti rapporti con le “letterine” #Italia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.