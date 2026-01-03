Tramvia nuove fasi dei lavori in viale Europa e piazza Beccaria | restringimenti e divieti di sosta

Proseguono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli, con interventi in corso su viale Matteotti e in piazza Beccaria. Sono previsti restringimenti notturni e divieti di sosta per consentire la posa dei binari e le attività di cantiere. Le modifiche alla viabilità sono temporanee e mirano a garantire la sicurezza durante le diverse fasi di avanzamento del progetto.

Vanno avanti lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Mentre procedono i getti della sede e la posa dei binari su viale Matteotti, con restringimenti notturni, dal 7 gennaio i lavori in piazza Beccaria entrano in una nuova fase.Si tratta delle lavorazioni relative alle sistemazioni.

