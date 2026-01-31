Tragedia sulla Napoleonica | trovato un corpo senza vita

Un corpo senza vita è stato trovato ieri mattina lungo il sentiero della Napoleonica, una zona molto frequentata dagli appassionati di arrampicata. La scoperta è stata fatta da alcuni escursionisti che hanno notato il corpo disteso tra gli alberi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo. Attualmente non ci sono ancora dettagli sulle cause della morte.

Un cadavere è stato trovato sul sentiero della Napoleonica, nella zona generalmente frequentata da chi pratica l'arrampicata. Il drammatico ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio. Sul posto il soccorso alpino, il 118 e le forze dell'ordine. Ancora non si conosce.

