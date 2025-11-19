Un corpo trovato senza vita nell' auto incendiata
Tra la notte trascorsa, tra martedì e mercoledì, e le prime ore dell'alba di oggi, 19 novembre, il corpo di una persona senza vita è stato trovato all'interno di autovettura data alle fiamme nell'area del cimitero di Caltana, frazione del comune di Santa Maria di Sala. Non sono state chiarite. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
