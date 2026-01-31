Tragedia in Oman Renè Piffrader 24enne altoatesino è morto sul posto di lavoro
Un giovane italiano di 24 anni, Renè Piffrader, è morto ieri in un incidente sul lavoro in Oman. Stava lavorando a un cantiere di Muttrah, vicino alla capitale, quando la struttura sulla quale si trovava è improvvisamente crollata. Piffrader lavorava alla costruzione di una funivia, ma non è riuscito a salvarsi. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nei cantieri all’estero.
Stava lavorando in un cantiere di Muttrah, a venti chilometri dalla capitale dell’Oman, per la costruzione di una funivia, quando all’improvviso la struttura sulla quale si trovava è crollata.Sono queste, almeno secondo le prime ricostruzioni, le dinamiche di un drammatico incidente sul lavoro.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Morto in un incidente sul lavoro in Oman il 23enne altoatesino René Piffrader: era lì con un’azienda svizzera
Un giovane altoatesino di 23 anni, René Piffrader, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in Oman.
