Tragedia in Oman Renè Piffrader 24enne altoatesino è morto sul posto di lavoro

Un giovane italiano di 24 anni, Renè Piffrader, è morto ieri in un incidente sul lavoro in Oman. Stava lavorando a un cantiere di Muttrah, vicino alla capitale, quando la struttura sulla quale si trovava è improvvisamente crollata. Piffrader lavorava alla costruzione di una funivia, ma non è riuscito a salvarsi. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nei cantieri all’estero.

