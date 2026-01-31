Morto in un incidente sul lavoro in Oman il 23enne altoatesino René Piffrader | era lì con un’azienda svizzera

Un giovane altoatesino di 23 anni, René Piffrader, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in Oman. Era in un cantiere vicino a Muscat, assieme a un’azienda svizzera, quando si è verificato il tragico incidente. Un altro lavoratore è rimasto ferito. Le autorità locali stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Due le vittime dell'incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a una ventina di chilometri da Muscat, in Oman. L'italiano René Piffrader, dipendente di una azienda svizzera, e un operaio pachistano. Grave una terza persona.

