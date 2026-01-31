La morte di due anziani ad Adelfia scuote il paese. I corpi sono stati trovati dopo un’esplosione provocata da una fuga di gas. La tragedia si è consumata in pochi minuti, lasciando la comunità senza parole. I soccorritori sono intervenuti subito, ma per gli anziani non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo esattamente.

La tragedia avvenuta ad Adelfia. La coppia rimasta intrappolata dopo una fuga di gas. Nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, sono stati rinvenuti sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito e Antonetta Costantini, i due coniugi anziani che abitavano nella casa coinvolta nella tragedia di Adelfia, nel Barese. I due, di 89 e 92 anni, si trovavano all'interno della loro abitazione quando, nella tarda mattinata, si sono verificate due potenti esplosioni, con ogni probabilità causate da una fuga di gas. Lo scoppio ha provocato il crollo parziale dell'edificio, intrappolando la coppia all'interno.

Tragedia ad Adefia, trovati i corpi dei due anziani vittime dell'esplosione

Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni.

