Tragedia a Guardia | trovati i corpi di due anziani in un laghetto

Nella serata di oggi a Guardia Sanframondi, sono stati trovati senza vita due anziani all’interno di un laghetto di un’area picnic. La tragedia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e sono in corso le indagini delle autorità per chiarire le cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia questa sera a Guardia Sanframondi. Due persone, due anziani sono stati ritrovati prive di vita all’interno di un piccolo laghetto di un’area picnic. I vigili del fuoco di Telese Terme con il supporto del reparto sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Benevento, hanno recuperate i corpi di due anziani coniugi di 84 e 86 anni del posto. Le cause dell’annegamento sono ora al vaglio degli inquirenti e nessuna ipotesi è esclusa. I carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita stanno cercando eventuali tracce lasciate dalla coppia nei pressi dell’area picnic o altre eventuali tracce che possono far luce su questa storia L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia a Guardia: trovati i corpi di due anziani in un laghetto Leggi anche: Tragedia in Nepal, Marsilio: "Trovati e identificati i corpi dei due abruzzesi dispersi" Leggi anche: La Thuile, tragedia in casa: due anziani coniugi trovati morti per il monossido di carbonio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tragedia sul Sile, trovati morti fratello e sorella: una settimana fa il ritrovamento della madre - Giovedì pomeriggio i vigili del fuoco hanno recuperato nel fiume Sile, a Silea, l’auto inabissata in cui si ... rainews.it Spagna, alluvioni in Andalusia: la Guardia Civil trova il corpo di un disperso - La Guardia Civil spagnola ha ritrovato il corpo di uno dei due uomini dispersi in seguito alle forti piogge che hanno causato inondazioni nella provincia di ... msn.com

Tragedia di Crans-Montana, ora anche l’Italia alza la guardia sulle discoteche - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.