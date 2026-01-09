Tragedia a Guardia | trovati i corpi di due anziani in un laghetto

Nella serata di oggi a Guardia Sanframondi, sono stati trovati senza vita due anziani all’interno di un laghetto di un’area picnic. La tragedia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e sono in corso le indagini delle autorità per chiarire le cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia questa sera a Guardia Sanframondi. Due persone, due anziani sono stati ritrovati prive di vita all’interno di un piccolo laghetto di un’area picnic. I vigili del fuoco di Telese Terme con il supporto del reparto sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Benevento, hanno recuperate i corpi di due anziani coniugi di 84 e 86 anni del posto. Le cause dell’annegamento sono ora al vaglio degli inquirenti e nessuna ipotesi è esclusa. I carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita stanno cercando eventuali tracce lasciate dalla coppia nei pressi dell’area picnic o altre eventuali tracce che possono far luce su questa storia L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

