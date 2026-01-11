Medico brindisino incontra il papa | l' anestesista al servizio del Giubileo

Il dottor Fausto D'Agostino, anestesista rianimatore del Campus Bio-Medico di Roma originario di Cellino San Marco, ha avuto l’opportunità di incontrare il Papa durante l’udienza del Giubileo. Un momento di grande significato che ha unito il percorso professionale e spirituale, riflettendo l’importanza del servizio sanitario anche in contesti di grande rilevanza religiosa e umana.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.