Medico brindisino incontra il papa | l' anestesista al servizio del Giubileo
Il dottor Fausto D'Agostino, anestesista rianimatore del Campus Bio-Medico di Roma originario di Cellino San Marco, ha avuto l’opportunità di incontrare il Papa durante l’udienza del Giubileo. Un momento di grande significato che ha unito il percorso professionale e spirituale, riflettendo l’importanza del servizio sanitario anche in contesti di grande rilevanza religiosa e umana.
Un momento di grande valore umano, professionale e spirituale ha segnato la giornata di ieri (sabato 10 gennaio 2026) per il dottor Fausto D'Agostino, anestesista rianimatore del Campus Bio-Medico originario di Cellino San Marco, che ha partecipato all'udienza del santo padre, papa Leone XIV, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
