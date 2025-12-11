Museo della Moda omaggio allo stilista Fausto Sarli | tra gli abiti esposti quelli indossati da Liz Taylor e Mina

Il Museo della Moda di Napoli rende omaggio a Fausto Sarli, celebre couturier napoletano. Tra gli abiti esposti, spiccano quelli indossati da icone come Liz Taylor e Mina, testimonianza della raffinata tradizione sartoriale napoletana e del prestigio internazionale raggiunto dallo stilista negli anni Sessanta.

Il Museo della Moda di Napoli, unico museo pubblico della moda in Italia, omaggia Fausto Sarli, coutier napoletano che negli anni Sessanta portò nell’alta moda internazionale la prestigiosa tradizione della sartoria napoletana, facendo del taglio impeccabile e delle linee scultoree la cifra distintiva delle sue creazioni. La mostra “‘Sarli”, da oggi e fino al 31 maggio 2026, è stata voluta e ideata d Maria d’Elia, presidente del museo ed è curata da Paola Maddaluno. L’esposizione è sostenuta dalla Regione Campania, patrocinata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e realizzata in dialogo con l’Archivio Sarli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it