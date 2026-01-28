Netflix svela i giocattoli di Kpop Demon Hunters | bambole spade Nerf e Monopoly in arrivo

Netflix, Hasbro e Mattel hanno presentato alla Fiera del Giocattolo di Norimberga una linea di giocattoli ispirata a Kpop Demon Hunters. Tra le proposte ci sono bambole, spade Nerf e il classico Monopoly, pronti a invadere i negozi nei prossimi mesi. Il film d’animazione ha fatto registrare il record di visualizzazioni sulla piattaforma, e ora si prepara a conquistare anche i più piccoli con i suoi gadget.

Netflix, Hasbro e Mattel hanno svelato martedì alla Fiera del Giocattolo di Norimberga la linea di giocattoli e merchandising dedicata a Kpop Demon Hunters, il film d’animazione che è diventato il titolo più visto nella storia della piattaforma di streaming. L’annuncio arriva dopo mesi di attesa da parte dei fan, che durante le festività natalizie non hanno trovato prodotti ufficiali sugli scaffali dei negozi, nonostante il successo straordinario del film uscito lo scorso giugno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hasbro Il fenomeno Kpop Demon Hunters ha colto di sorpresa l’industria dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

