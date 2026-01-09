Separazione delle carriere – il confine sottile tra controllo e potere La diretta con Gomez Mascali e Morosini

La separazione delle carriere rappresenta un tema centrale nel dibattito sulla trasparenza e l’indipendenza della giustizia. In questa diretta, Gomez, Mascali e Morosini approfondiscono il delicato equilibrio tra controllo e potere nel sistema giudiziario. In vista di un referendum cruciale, si analizzano le sfide e le implicazioni di questa riforma, evidenziando il ruolo fondamentale della giustizia nel contesto politico attuale.

Alla vigilia di uno dei referendum più decisivi degli ultimi trent'anni, la giustizia torna al centro dello scontro politico. Confermare o bocciare la riforma costituzionale Meloni-Nordio? La posta in gioco va ben oltre la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Alle 16 la diretta con Peter Gomez, Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini

