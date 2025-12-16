La sfida di Trump oltre il vecchio capitalismo di Stato | il potere delle strutture digitali e il controllo del governo
L'articolo analizza la sfida di Donald Trump al tradizionale capitalismo di Stato, evidenziando il ruolo crescente delle strutture digitali e il controllo governativo. Si esplorano le trasformazioni del sistema economico moderno, dove le dinamiche di potere si intrecciano con le innovazioni tecnologiche, mettendo in discussione i modelli convenzionali di proprietà e mercato.
Nel corso della storia economica moderna il capitalismo è stato identificato prima e soprattutto come un sistema di produzione e scambio di beni e servizi attraverso mercati liberamente competitivi, caratterizzato da proprietà privata dei mezzi di produzione, accumulazione del capitale e valorizzazione attraverso la produttività collettiva del lavoro. Questo schema di base, seppur variamente interpretato e criticato (Marx, Keynes, Polanyi, Schumpeter e molti altri), ha sempre ruotato attorno all’idea che il valore economico derivi dalla capacità di produrre beni o servizi replicabili, scambiabili e migliorabili produttivamente. Secoloditalia.it
