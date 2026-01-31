Tra classiconi esperimenti azzardati e qualche rischioso fuoriprogramma la serata delle cover si prepara a essere la più apprezzata di Sanremo 26

La notte delle cover a Sanremo si prepara a essere la più seguita di questa edizione. Tra classiconi, esperimenti e qualche errore di troppo, i cantanti si sono lanciati in duetti che hanno fatto discutere. La serata, più semplice e diretta, mette da parte le illusioni e mostra il Festival come uno spettacolo normale, senza troppi fronzoli.

Quella dei duetti è la serata più onesta, quella in cui non si fa finta che il Festival di Sanremo sia qualcosa di più che un normalissimo show televisivo. Lasciata per un attimo da parte la gara dei brani inediti, la kermesse subisce una gradevolissima impennata il venerdì. Così la lista rilasciata oggi da Carlo Conti assume un'importanza ben poco relativa. Come ogni anno ci sono big che hanno optato per un'esibizione esclusivamente musicale, scegliendo classiconi facilmente riconoscibili (e magari votabili) dal pubblico a casa, una sorta di usatosicuro, e chi invece ha scelto l' intrattenimento, anche per rompere con la seriosità della liturgia dell'Ariston.

