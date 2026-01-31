Sanremo | tutti i duetti del Festival nella serata delle cover

Questa sera a Sanremo va in scena la serata dei duetti e delle cover. Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 tutti i partecipanti, pronti a emozionare il pubblico con esibizioni speciali. La serata si preannuncia ricca di sorprese, con artisti che si alternano sul palco per rendere unica questa penultima notte del Festival.

Carlo Conti ha annunciato in direttala Tg1 la lista completa dei duetti e delle cover che animeranno la penultima serata del Festival di Sanremo. Qui, l’ascolto in anteprima dei brani in gara all’Ariston con i nostri giudizi. Cover e duetti: la lista completa Arisa e il   Coro del Teatro Regio di Parma  – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza  con  Cristina D’Avena  – Occhi di Gatto Chiello  con  Morgan – Mi sono innamorato di te; Dargen D’Amico  con  Pupo  e  Fabrizio Bosso  – Su di noi Ditonellapiaga  e  TonyPitony  – The Lady is a Tramp Eddie Brock  e  Fabrizio Moro  – Portami via Elettra Lamborghini  e  Las Ketchup  – Aserejé Enrico Nigiotti  con  Alfa  – En e Xanax Ermal Meta  con  Dardust  – Golden hour Fedez & Masini  con  Stjepan Hauser  – Meravigliosa creatura Francesco Renga  con  Giusy Ferreri  – Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci  e  Francesca Fagnani  – Parole parole J-Ax  con  Ligera County Fam  – E la vita, la vita Lda & Aka 7even  con  Tullio De Piscopo  – Andamento lento Leo Gassmann  con  Aiello  – Era già tutto previsto Levante  con  Gaia  – I maschi –  Luchè  con  Gianluca Grignani  – Falco a metà Malika Ayane  con  Claudio Santamaria  – Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei  con  Mecna  – L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre  con  Brunori Sas  – Il mondo Michele Bravi  con  Fiorella Mannoia  – Domani è un altro giorno Nayt  e  Joan Thiele  – La canzone dell’amore perduto Patty Pravo  e  Timofej Andrijashenko  – Ti lascio una canzone Raf  con  The Kolors  – The Riddle Sal Da   Vinci  con  Michele Zarrillo  – Cinque giorni Samurai Jay  con  Belen Rodriguez  e  Roy Paci  – Baila Morena Sayf  con  Alex Britti  e  Mario Biondi  – Hit the Road Jack Serena Brancale  con  Gregory Porter  e  Delia  – Besame Mucho Tommaso Paradiso  e gli  Stadio  – L’ultima luna Tredici   Pietro  con  Galeffi,  Fudasca & Band  – Vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

