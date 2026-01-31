Sanremo | tutti i duetti del Festival nella serata delle cover

Questa sera a Sanremo va in scena la serata dei duetti e delle cover. Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 tutti i partecipanti, pronti a emozionare il pubblico con esibizioni speciali. La serata si preannuncia ricca di sorprese, con artisti che si alternano sul palco per rendere unica questa penultima notte del Festival.

Carlo Conti ha annunciato in direttala Tg1 la lista completa dei duetti e delle cover che animeranno la penultima serata del Festival di Sanremo. Qui, l’ascolto in anteprima dei brani in gara all’Ariston con i nostri giudizi. Cover e duetti: la lista completa Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di Gatto Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te; Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi Ditonellapiaga e TonyPitony – The Lady is a Tramp Eddie Brock e Fabrizio Moro – Portami via Elettra Lamborghini e Las Ketchup – Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden hour Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci e Francesca Fagnani – Parole parole J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto Levante con Gaia – I maschi – Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno Nayt e Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone Raf con The Kolors – The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila Morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho Tommaso Paradiso e gli Stadio – L’ultima luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sanremo: tutti i duetti del Festival nella serata delle cover

Approfondimenti su Sanremo Festival

Questa sera al Teatro Ariston si svolge la serata cover del Festival di Sanremo.

Questa sera al Teatro Ariston sono stati svelati tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

DOMENICA 30 NOVEMBRE CARLO CONTI ANNUNCIA AL TG1 IL CAST DEL FESTIVAL DI SANREMO 2026

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Sanremo 2026, serata cover: tutti i probabili duetti della quarta serata, Pravo omaggia Vanoni; Tutti i duetti di Sanremo: conferme e (belle) sorprese; Sanremo 2026, le ipotesi e le indiscrezioni sui duetti; Sanremo, i duetti: Dargen coi Ricchi e Poveri, Fedez-Masini con Chiello, Paradiso con gli Stadio.

Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ecco con chi saliranno sul palco i big (e cosa canteranno)Da Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma a Elettra Lamborghini con Las Ketchup: scopri chi si esibirà sul palco dell'Ariston ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, svelati i duetti della serata cover: da Fagnani a Morgan, l’elenco completoCarlo Conti annuncia al Tg1 i duetti della serata cover di Sanremo 2026: da Francesca Fagnani a Morgan, tutti gli abbinamenti ... rumors.it

La Parietti è una presenza costante al Festival di Sanremo dove ha ricoperto tutti i ruoli, da presentatrice a conduttrice del DopoFestival - facebook.com facebook

Tutti i duetti di Sanremo, sul palco da Morgan a Fagnani. Gli omaggi a Vanoni e Tenco x.com