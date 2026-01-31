Questa mattina a Castiglion Fiorentino si è riunito di nuovo il Consiglio Comunale dei Ragazzi. La seduta si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con i giovani che hanno preso parte attiva alle discussioni. Anche quest’anno, il Comune ha deciso di partecipare alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti, che si celebra il 1° febbraio.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Anche quest’anno il Comune di Castiglion Fiorentino ha aderito alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e dall’ANCI, è stata istituita nel 2017 con l’obiettivo di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti, passati e ancora in corso nel mondo, promuovendo una cultura della pace e del ripudio della guerra, nel solco dei principi sanciti dall’articolo 11 della Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

