Torino scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna | cassonetti in fiamme

(LaPresse) Momenti di forte tensione a Torino durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, sfociato in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La situazione è degenerata lungo corso Regina Margherita, all’angolo con via Vanchiglia, quando i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede di Askatasuna al civico 47, appena sgomberata. A bloccare l’avanzata è stato lo schieramento della polizia a difesa dell’area, che ha fatto ricorso a idranti e lancio di lacrimogeni per respingere i manifestanti. Parte del corteo si è poi staccata, dando origine a nuovi disordini nelle vie adiacenti a corso Regina Margherita, dove sono stati lanciati bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna: cassonetti in fiamme Leggi anche: Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna. Lancio di bottiglie contro la polizia, idranti e lacrimogeni | La diretta Leggi anche: Corteo contro lo sgombero dell’Askatasuna, migliaia di persone a Torino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto: scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Torino, allarme sicurezza per il corteo Askatasuna: “Rischio scontri elevato”; Torino, scontri al corteo Askatasuna: idranti in azione e lancio di lacrimogeni. Corteo Askatasuna, scontri tra antogonisti e forze dell'ordine: bottiglie contro gli agenti. La risposta con idranti e lacrimogeni - Torino blindata per il corteo di Askatasuna dopo lo sgombero dello storico centro sociale. leggo.it

