Torino scontri al corteo per Askatasuna | bombe carta e lacrimogeni

Questa mattina a Torino, durante una manifestazione vicino a Askatasuna, si sono verificati tafferugli tra polizia e alcuni manifestanti. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni, mentre alcuni partecipanti hanno tentato di lanciare bombe carta. La situazione è rimasta tesa per diversi minuti prima che le forze dell’ordine riuscissero a disperdere la folla. Nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’episodio ha fatto salire la tensione in città.

AGI - Scontri a Torino all'altezza di Askatasuna, con i manifestanti che hanno lanciato bombe carta verso la polizia. Gli agenti hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. Il corteo era partito dalla stazione Porta Nuova per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna di un mese fa. "Siamo 15mila", hanno detto i manifestanti. Ingenti le forze di polizia, con alcune camionette che hanno vietato l'accesso alle vie che conducono alla vicina Sinagoga, nel quartiere di San Salvario. Numerose le bandiere palestinesi, con i manifestanti che urlano "Palestina Libera". "Askatasuna vuol dire libertà, Askatasuna siamo tutti noi, siamo solo all'inizio". 🔗 Leggi su Agi.it

