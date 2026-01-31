Oggi a Torino, il portavoce di Askatasuna ha dichiarato che si tratta di una giornata importante, un nuovo inizio. In piazza ci sono già migliaia di persone da tutta Italia, tutte riunite per condividere questa occasione. La manifestazione sta attirando l’attenzione e si percepisce un’energia forte tra i partecipanti. La presenza numerosa testimonia quanto questa giornata sia sentita e significativa.

(LaPresse) “Oggi è una grande giornata, siamo contenti e felici di essere in piazza, stanno arrivando in migliaia da tutta Italia. Oggi è una giornata importante, non è una giornata di fine ma adi inizio, un inizio per costruire una opposizione reale al governo Meloni che parta dai quartieri come quello di Vanchiglia che si estenda a tutta l’Italia”. Così Stefano Millesimo, portavoce Askatasuna all’inizio del corteo nazionale indetto a Torino. “È bello essere una piazza così composita”, ha aggiunto chiarendo che “l’obiettivo è essere tantissimi e riuscire a sfilare per le strade della città nonostante abbiamo visto in questi giorni la strategia della prefettura e del governo di non farci attraversare le strade del centro, una strategia della tensione, di creare un clima di guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, portavoce Askatasuna: "Oggi giornata importante per nuovo inizio"

Oggi in piazza c’è un’energia diversa.

