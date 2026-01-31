Askatasuna | portavoce oggi giornata importante per nuovo inizio

Oggi in piazza c’è un’energia diversa. Migliaia di persone da tutta Italia si sono radunate per una giornata che i portavoce di Askatasuna definiscono “importante” e “di nuovo inizio”. Il clima è di festa, con molti che sorridono e gridano slogan, anche se l’attenzione resta alta. La manifestazione segna un momento di mobilitazione forte, con i partecipanti che vogliono farsi sentire e mostrare solidarietà. La piazza si riempie di voci e di bandiere, mentre i promotori parlano di un passo avanti.

"Oggi è una grande giornata, siamo contenti e felici di essere in piazza, stanno arrivando in migliaia da tutta Italia. Oggi è una giornata importante, non è una giornata di fine ma adi inizio, un inizio per costruire una opposizione reale al governo Meloni che parta dai quartieri come quello di Vanchiglia che si estenda a tutta l'Italia". Così Stefano Millesimo, portavoce Askatasuna all'inizio del corteo nazionale indetto a Torino. "È bello essere una piazza così composita", ha aggiunto chiarendo che "l'obiettivo è essere tantissimi e riuscire a sfilare per le strade della città nonostante abbiamo visto in questi giorni la strategia della prefettura e del governo di non farci attraversare le strade del centro, una strategia della tensione, di creare un clima di guerra.

