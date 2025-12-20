Askatasuna a Torino corteo contro lo sgombero del centro sociale | Oggi non è data di fine ma di inizio
(Adnkronos) – "Askatasuna non si tocca, la difenderemo con la lotta" e "Askatasuna vuol dire libertà". Sono gli slogan che hanno accompagnato nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, a Torino la partenza del corteo contro lo sgombero del centro sociale. “E’ il momento di mandare un segnale chiaro a questo governo militare che ha paura . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
