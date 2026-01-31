Calci in bocca martellate sulle gambe pugni sulla testa | la violenza choc degli antagonisti sul poliziotto accerchiato

Un agente di polizia è stato brutalmente aggredito durante un'operazione. Gli antagonisti lo hanno preso a calci in bocca, martellate sulle gambe e pugni sulla testa. La violenza è stata così forte che il casco si è sfregato e gli scarponi hanno continuato ad assestare colpi al volto. La scena è stata ripresa da alcuni testimoni e ora si cerca di identificare i responsabili.

Uno, due, tre, venti calci. Il casco che si sfila, gli scarponi che seguitano ad arrivare al volto. Uno giunge dritto sulla bocca. Un altro sulla nuca. Il poliziotto a terra prova a rialzarsi invano. I calci continuano, il casco viene spazzato via come se fosse un pallone. La furia di almeno venti criminali, antagonisti o delinquenti, chiamateli come vi pare, continua a investire l'agente della Celere. Che poi riesce ad alzarsi mentre un pugno di un incappucciato lo colpisce sulla nuca. Un altro teppista impugna un martello e glielo pianta sul ginocchio sinistro, un altro ancora gli tira un sasso sulla faccia.

