Questa mattina a Torino si sono vissuti momenti di tensione molto intensi. Gruppi con volti coperti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, alcuni cassonetti sono stati incendiati e gli scontri sono durati diverse ore. La città si è trasformata in un campo di battaglia, lasciando poche speranze di un ritorno alla normalità a breve termine.

I video di oggi da Torino non lasciano molto spazio alle interpretazioni. Volti coperti, lanci di oggetti, cassonetti incendiati, assalti alle forze dell’ordine, una città trasformata per ore in un teatro di scontro. Non scene isolate, non “tensioni improvvise”, ma una sequenza coerente di azioni che raccontano un metodo: usare la violenza come linguaggio politico e lo scontro come fine, non come incidente. Eppure, puntuale come sempre, si affaccia una spiegazione che pretende di rovesciare la realtà: la violenza non sarebbe responsabilità di chi l’ha praticata, ma di chi ha sgomberato un centro sociale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Torino, lo stato di diritto aggredito e l’alibi dello sgombero

Approfondimenti su Torino StatoDiDiritto

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato aggredito con calci, pugni e anche con un martello.

Durante la conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha illustrato il suo punto di vista sullo stato di diritto, affrontando anche il caso dell’Imam di Torino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Torino StatoDiDiritto

Argomenti discussi: Torino onora il Giorno della memoria; VVF: Torino - Salute e Sicurezza richiesta recepimento prescrizioni tecniche nella procedura di gara per il servizio di gestione e lavaggio DPI; Seeing Auschwitz, la mostra fotografica all'Archivio di Stato di Torino; Torino: operazione congiunta per lo sgombero dell'ex piscina Sempione. Avviata la demolizione di strutture inagibili.

Meloni: A Torino colpito lo StatoIl Governo ha fatto la sua parte, rafforzando gli strumenti per contrastare l'impunità. Ora è fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria, perché non si ripetano episodi di ... rainews.it

Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ...Condanna unanime della politica, da destra a sinistra. La premier: Soggetti che agiscono come nemici dello Stato, sono finti rivoluzionari. Il capo del Viminale: Ecco chi rappresenta il vero ... ilfattoquotidiano.it

Momenti di tensione a Torino durante il corteo per Askatasuna, dove un agente di polizia è rimasto ferito negli scontri. Il poliziotto è stato accerchiato e colpito mentre si trovava a terra, con pugni, calci e martellate. Sull’episodio è intervenuta la presidente del C - facebook.com facebook

Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile. Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, x.com