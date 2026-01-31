Torino in allerta | manifestazione di Aska provoca restrizioni traffico e deviazioni autobus dal pomeriggio

Torino si sveglia con le strade bloccate. La manifestazione di Aska ha portato restrizioni al traffico e deviazioni degli autobus fin dal pomeriggio di lunedì. Le forze dell’ordine hanno messo in atto misure per gestire la situazione, creando disagi per chi si sposta in città. La protesta, organizzata dal movimento legato all’indipendenza del Paese basco, ha coinvolto numerosi partecipanti e ha causato disagi considerevoli nelle vie principali.

Torino è sotto pressione dal pomeriggio di lunedì 31 gennaio 2026. Una manifestazione di ampia portata, organizzata da Aska – il movimento politico e sociale legato al progetto di indipendenza del Paese basco – ha scatenato un'ordinata ma intensa mobilitazione che ha imposto restrizioni significative al traffico urbano e alla circolazione dei mezzi pubblici. L'appuntamento, in programma dalle 14, ha attirato migliaia di persone, con numeri stimati tra 8.000 e 10.000, molti dei quali provenienti anche dall'estero. Il percorso della manifestazione è stato definito con precisione: partenza da Piazza San Carlo, attraverso Corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere Palazzo Nuovo, sede del consiglio comunale, dove si è prevista una conclusione simbolica dell'evento.

