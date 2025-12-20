L' Aska non si tocca nuova manifestazione a Torino sabato 20 dicembre

Due giorni dopo lo sgombero di Askatasuna, non si placano le polemiche né mancano le iniziative di protesta. “L'Aska non si tocca”, così gli antagonisti hanno annunciato una nuova manifestazione cittadina per sabato 20 dicembre, con ritrovo alle 14.30 davanti a palazzo Nuovo, sede dell'Università. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

