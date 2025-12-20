L' Aska non si tocca nuova manifestazione a Torino sabato 20 dicembre
Due giorni dopo lo sgombero di Askatasuna, non si placano le polemiche né mancano le iniziative di protesta. “L'Aska non si tocca”, così gli antagonisti hanno annunciato una nuova manifestazione cittadina per sabato 20 dicembre, con ritrovo alle 14.30 davanti a palazzo Nuovo, sede dell'Università. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
TOCCANO ASKA, TOCCANO TUTT Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne dell' Askatasuna, sgomberato poche ore fa dopo l'ultimo di una serie lunghissima di violentissimi attacchi mediatici e politici volti a delegittimare un'esper - facebook.com facebook
Polizia in assetto da guerra per sgomberare il centro sociale Askatasuna. Nell’edificio ha murato le stanze e distrutto tutto ciò che trovava. Scuole della zona chiuse senza preavviso. Nel pomeriggio, presidio di solidarietà attaccato con gli idranti. Toccano Aska x.com
