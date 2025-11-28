Deviazioni percorsi autobus per manifestazione L’Ora di Taranto del 29 novembre
Tarantini Time Quotidiano Kyma Mobilità informa la cittadinanza che, in occasione della manifestazione intitolata “L’ora di Taranto” indetta dall’Associazione “Giustizia per Taranto” e prevista per sabato 29 novembre 2025, il servizio di trasporto pubblico subirà delle variazioni, in funzione delle interdizioni al transito veicolare in Città Vecchia e su alcune vie del borgo della città disposte dall’Ordinanza della Polizia Locale n° 567 del 27112025. Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane saranno così modificati: SABATO 30 NOVEMBRE 2025 dalle ore 08:30 e sino al termine della manifestazione eo cessate esigenze Linea 12 (direzione CIMINO): da Stazione FF. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
