Deviazioni percorsi autobus per manifestazione L’Ora di Taranto del 29 novembre

Kyma Mobilità informa la cittadinanza che, in occasione della manifestazione intitolata "L'ora di Taranto" indetta dall'Associazione "Giustizia per Taranto" e prevista per sabato 29 novembre 2025, il servizio di trasporto pubblico subirà delle variazioni, in funzione delle interdizioni al transito veicolare in Città Vecchia e su alcune vie del borgo della città disposte dall'Ordinanza della Polizia Locale n° 567 del 27112025. Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane saranno così modificati: SABATO 30 NOVEMBRE 2025 dalle ore 08:30 e sino al termine della manifestazione eo cessate esigenze Linea 12 (direzione CIMINO): da Stazione FF.

