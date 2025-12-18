Torino perquisizioni al centro sociale Askatasuna

Da questa mattina, Torino è al centro di un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna, situato in corso Regina Margherita 47. Le perquisizioni, avviate all’alba, stanno attirando l’attenzione della città e delle associazioni locali, sollevando interrogativi sulle motivazioni e le implicazioni di questa azione. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali conseguenze di questa operazione.

© Ilgiornale.it - Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna

È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. L'edificio è interessato da circa un anno da un progetto sui beni comuni. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

