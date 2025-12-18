Torino perquisizioni al centro Askatasuna | la polizia schierata davanti al centro sociale

Nelle ultime ore, a Torino, la polizia ha effettuato perquisizioni al centro sociale Askatasuna e nelle abitazioni di alcuni militanti, proseguendo un’azione che coinvolge anche ambienti studenteschi. L’intervento si concentra sulla zona di corso Regina Margherita, occupata dal centro dal 1996, e si inserisce in un contesto di controlli e verifiche mirate. La situazione resta sotto attenzione mentre si attendono eventuali sviluppi.

© Lapresse.it - Torino, perquisizioni al centro Askatasuna: la polizia schierata davanti al centro sociale Perquisizioni al centro sociale Askatasuna di Torino in corso Regina Margherita, occupato dal 1996. Accertamenti analoghi sarebbero in corso anche nelle abitazioni di alcuni militanti del centro sociale e in ambienti riconducibili a collettivi studenteschi. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi.

Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro- ansa.it

Torino, assalto al quotidiano La Stampa: maxi blitz e perquisizioni al centro sociale Askatasuna - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. affaritaliani.it

#Torino È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abit - facebook.com facebook

Iniziate le perquisizioni e lo sgombero del centro sociale di Torino Askatasuna, luogo di illegalità e violenza, ma è già partito il “soccorso rosso” con i collettivi e la sinistra che, invece di stare con le forze dell’ordine, difendono Askatasuna. Sempre dalla parte s x.com

