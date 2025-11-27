Roma weekend ad alta tensione | sciopero corteo pro Palestina e big match all’Olimpico Pronto il piano sicurezza

Roma si prepara a un fine settimana ad alta densità di eventi che richiederanno un ingente impegno delle forze dell’ordine. Lo sciopero generale indetto dai Cobas per domani, la manifestazione nazionale pro Palestina prevista per il 29 novembre e il big match tra Roma e Napoli allo Stadio Olimpico costituiranno il fulcro del piano sicurezza elaborato dalla Questura di Roma. A queste iniziative si aggiunge il presidio organizzato sempre domani dalla sigla Usb contro la legge di bilancio, in programma in piazza Capranica nelle prime ore della mattina. Inoltre, un gruppo di attivisti partirà dal Parco Schuster il 29 novembre alle 13 percorrendo via Ostiense, per poi confluire nel corteo diretto verso piazza San Giovanni, dove è previsto l’arrivo della manifestazione pro Palestina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, weekend ad alta tensione: sciopero, corteo pro Palestina e big match all’Olimpico. Pronto il piano sicurezza

