Latina si prepara al passaggio della Fiamma Olimpica | piano sicurezza definito in Prefettura
Latina si appresta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica, evento di grande risonanza internazionale. La macchina organizzativa è in pieno fermento, con un piano sicurezza accuratamente definito in Prefettura per garantire il regolare svolgimento della cerimonia e la sicurezza di tutti i partecipanti.
La macchina organizzativa per il passaggio della Fiamma Olimpica in provincia di Latina è ormai in moto. In Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Vittoria Ciaramella, per mettere a punto tutti i dettagli legati alle giornate del 26 e 27 dicembre 2025, quando il territorio pontino sarà attraversato dal corteo olimpico. Al tavolo hanno partecipato Forze di polizia, Vigili del fuoco, Ares 118 e i rappresentanti dei Comuni interessati, insieme agli organizzatori. Obiettivo: garantire che l'evento, dal forte valore simbolico, si svolga in condizioni di piena sicurezza e con la più ampia partecipazione dei cittadini.
