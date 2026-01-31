Una giornata di tensione a Torino, dove una manifestazione prevista come pacifica si è trasformata in un caos. Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, alcuni partecipanti hanno scatenato una serie di incidenti: bombe carta, incendi e lanci di lacrimogeni. La polizia ha dovuto intervenire per contenere gli animi e tutelare la troupe della Rai, aggredita durante gli scontri. La città si è ritrovata in mezzo a una guerriglia urbana che ha lasciato strade e negozi danneggiati.

La manifestazione nazionale contro lo sgombero di Askatasuna, a Torino, aveva tutte le carte in regola per svolgersi pacificamente e attraversare la città senza strappi. Per molte ore, in effetti, è andata così ma poi qualcosa si è spezzato. Oggi in strada c’erano circa 15mila persone ed erano divise in tre gruppi: uno partito da Porta Susa, uno da Porta Nuova e uno da Palazzo Nuovo, la sede delle facoltà umanistiche occupata negli scorsi giorni. Intorno alle ore 14, i cortei hanno preso il via seguendo percorsi distinti ma coordinati. L’obiettivo era chiaro: convergere nei pressi di piazza Vittorio Veneto, unirsi in un unico flusso e proseguire fino a corso Novara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Torino, al corteo Askatasuna le manifestazioni degenerano: bombe carta, lacrimogeni, aggressione a troupe Rai

Approfondimenti su Askatasuna Manifestazioni

Questa mattina a Torino, durante una manifestazione vicino a Askatasuna, si sono verificati tafferugli tra polizia e alcuni manifestanti.

Questa mattina a Torino si sono verificati scontri durante il corteo organizzato per Askatasuna.

