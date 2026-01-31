Questa mattina a Torino si sono verificati scontri durante il corteo organizzato per Askatasuna. I manifestanti hanno lanciato bombe carta contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni. Ci sono alcuni feriti tra i partecipanti e gli agenti. La situazione resta tesa nel centro della città.

AGI - Scontri a Torino all'altezza di Askatasuna, con i manifestanti che hanno lanciato bombe carta verso la polizia. Gli agenti hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. I manifestanti sono giunti in corso Regina Margherita, cominciando un fitto lancio di bombe carte, pietre, bottiglie e altri oggetti. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idrante. Sulla carreggiata è stato anche appiccato un incendio. A oltre mezz'ora dal primo attacco continuano i lanci di oggetti e petardi. Un uomo, non ancora identificato, si trova per terra con sangue alla testa in corso Regina Margherita, forse colpito da una pietra. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e lacrimogeni. Ci sono feriti

Questa mattina a Torino, durante una manifestazione vicino a Askatasuna, si sono verificati tafferugli tra polizia e alcuni manifestanti.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e bombe carta contro la polizia.

Violenti scontri a Torino al corteo per Askatasuna: idranti e lacrimogeni in corso Regina Margherita

