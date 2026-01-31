tony effe debutta al cinema ecco dove lo vedremo

Tony Effe passa dal mondo della musica a quello del cinema. Questa volta l’artista sarà protagonista di un film che uscirà presto nelle sale italiane. I fan sono curiosi di vederlo recitare e scoprire come si comporta davanti alla macchina da presa. La sua presenza sul grande schermo rappresenta una novità importante nella sua carriera.

Tra pochi giorni fa Tony Effe debutterà al cinema come attore. Ecco dove lo vedremo e quale sarà il suo ruolo. Gli ultimi mesi sono stati decisamente impegnativi per Tony Effe. Come in molti sapranno, il rapper è diventato papà per la prima volta e al momento si sta godendo la piccola Priscilla, nata dall’amore con Giulia De Lellis. Nonostante sia concentrato su questa nuova fase della sua vita, il cantante non sta tralasciando il lavoro e tra pochi giorni lo vedremo in una veste del tutto nuova. Tony Effe infatti sta per debuttare la cinema come attore e di certo già in molti attendono con ansia di scoprire come ci stupirà. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Tony Effe fa il suo debutto sul grande schermo.

Un fotografo ha sporto denuncia contro Tony Effe a Milano, accusandolo di averlo colpito al volto con tre pugni durante una lite avvenuta fuori da un locale.

TONY EFFE E GIULIA DE LELLIS SONO DIVENTATI GENITORI

Argomenti discussi: Tony Effe esordisce come attore in Agata Christian - Delitto sulle nevi: Non me lo sarei mai immaginato, sul set fumavo e dormivo, mentre la mia ragazza era incinta. Ora sogno un ruolo da cattivo; Dal rap al grande schermo: Tony Effe esordisce come attore in Agata Christian; Spotify Chart 2026, settimana 4: Geolier debutta in vetta; Tony Effe debutta al cinema: ecco il suo primo ruolo da attore.

Tony Effe debutta al cinema: il rapper racconta la sua esperienzaTony Effe apre un nuovo capitolo della sua carriera e lo fa lontano dal palco, ma non dalla scena. L’artista romano, tra i volti più riconoscibili del rap italiano contemporaneo, debutta al cinema, po ... 361magazine.com

Tony Effe debutta come attore protagonista al cinema: ecco in quale film e quale sarà il suo ruoloTony Effe farà parte del cast del film Agata Christian - Delitto sulle nevi, una commedia gialla in uscita nelle sale il 5 febbraio 2026 ... isaechia.it

#TonyEffe si da’ al cinema. Il prossimo 5 febbraio uscirà nelle sale cinematografiche italiane #AgataChristian, un film comico-giallo con #ChristianDeSica come protagonista. Tra i personaggi che ne hanno preso parte figura anche Tony Effe che ha commentat facebook