Un fotografo ha sporto denuncia contro Tony Effe a Milano, accusandolo di averlo colpito al volto con tre pugni durante una lite avvenuta fuori da un locale. La discussione sarebbe nata da questioni legate alla figlia del rapper. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Tony Effe accusato di pestaggio da un fotografo che ha riferito di essere stato brutalmente aggredito dal rapper a Milano, fuori dal ristorante El Porteño Arena. I fatti si sarebbero svolti nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio. Secondo la versione del paparazzo, Effe avrebbe perso le staffe mentre si trovava con la compagna Giulia De Lellis e la loro figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre. Milano, fotografo denuncia Tony Effe: lite per la figlia L'intervento della polizia e le testimonianze Il precedente con Morgan Milano, fotografo denuncia Tony Effe: lite per la figlia “Mi si è avvicinato, mi ha minacciato di morte e mi ha sferrato tre pugni al volto”, ha spiegato il fotografo, come riferito dal quotidiano La Repubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tony Effe accusato da un fotografo a Milano, lite per la figlia: "Colpito al volto con 3 pugni, lo denuncio"

“Lo denuncio, cosa mi ha fatto”. Tony Effe, la pesante accusa di un fotografoTony Effe è coinvolto in un procedimento giudiziario a Milano, dopo un episodio segnalato da un fotografo.

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: "Mi ha tirato tre pugni"Domenica scorsa, fuori dal ristorante El Porteño Arena a Milano, si è verificata una lite tra Tony Effe e un paparazzo, con successivi episodi di violenza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Giulia De Lellis compie 30 anni, la dedica d’amore a Tony Effe: La mia roccia; TikTok ci ripensa, riapre la pagina di Baldelli che imita Gualtieri: nessun furto di identità; Pierina Paganelli Valeria Bartolucci indagata/ Bomba Quarto Grado: Favoreggiamento e...; Chi è Barbara Hary, la mamma di Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi/ Fatta da parte.

Ti ammazzo: Tony Effe perde il controllo, aggredisce un paparazzo davanti a Giulia De Lellis e alla figlia - Tony Effe accusato di aver aggredito un paparazzo a Milano durante un brunch con Giulia De Lellis e la figlia Priscilla. donnaglamour.it

Tony Effe, la lite con un paparazzo per la figlia: Mi ha tirato tre pugni. Cosa è successo - Tony Effe avrebbe avuto un'accesa lite con un paparazzo. Sarebbero volati anche dei pugni in faccia del fotografo reo, secondo il trapper, di aver scattato foto nelle quali si sarebbe potuto vedere il ... today.it

Oggi non è giornata. Io ti ammazzo. " È questo quello che, secondo il racconto del fotografo, Tony Effe gli avrebbe detto prima di colpirlo con tre pugni in faccia. L’episodio sarebbe successo domenica 18 dicembre, fuori da un locale di Milano. Il fotografo sostie - facebook.com facebook