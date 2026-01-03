La skincare per la longevità sta diventando una priorità nel 2025, con Tatcha che definisce nuovi standard. L’obiettivo non è più solo ottenere un aspetto luminoso, ma favorire la salute e la funzionalità della pelle nel tempo. Una cura più mirata, che mira a risultati duraturi e a un benessere cutaneo che si mantiene nel tempo, piuttosto che interventi temporanei.

La skincare non vuole più solo “illuminare”: nel 2025 vuole durare. Meno correzione immediata, più pelle che funziona meglio nel tempo. È qui che entra in gioco la longevity skincare, e Tatcha ha deciso di raccontarla partendo da uno dei luoghi più iconici al mondo quando si parla di benessere: Okinawa, una delle prime Blue Zone riconosciute a livello globale. Da questa ispirazione nasce l’espansione della linea Longevity, con il lancio della nuova Longevity Memory Cream: una crema che non promette miracoli, ma una pelle visibilmente più forte, elastica e “ripristinata”. Cos’è davvero la Longevity Memory Cream (e perché Tatcha lo sa fare bene). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Longevity skincare è la nuova glow obsession (e Tatcha ha appena alzato l’asticella)

