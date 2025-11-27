Il plank laterale è il tuo nuovo super-power per un core che funziona davvero

Mai provato il plank laterale? È una variazione del plank, uno degli esercizi caldamente raccomandati dagli esperti per acquisire forza, dimagrire e mettere su muscoli. Rappresenta un esercizio fondamentale per il rafforzamento del core perché non si limita a lavorare sugli addominali obliqui ma coinvolge anche il quadrato dei lombi il trasverso dell’addome i glutei medio e minimo e la spalla dell’arto d’appoggio garantendo un sostegno completo alla colonna e migliorando la postura complessiva. Ed è un movimento che consente di sviluppare stabilità e forza funzionale utile nei movimenti quotidiani e sportivi e contribuisce a ridurre il rischio di dolori lombari e squilibri muscolari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il plank laterale è il tuo nuovo super-power per un core che funziona davvero

Contenuti che potrebbero interessarti

Aspettare gennaio? No. 15 minuti oggi battono 0 minuti domani. Ti preparo un piano “anti-scuse” su misura: scrivi PROVA. 1- Squat con Salto 2- Piegamenti sulle braccia( variante per intermedi nel video) 3-Plank laterale 4- Affondo posteriore con ginocchio al - facebook.com Vai su Facebook

Plank: 5 incredibili benefici, anche inaspettati, che vedrai sul tuo corpo facendolo 5 minuti al giorno - Il plank è l’esercizio da inserire in una routine di allenamento perché ha vari benefici, dal dimagrimento alla postura, e non solo Il plank è uno degli esercizi più difficili e impegnativi da fare, ... Scrive greenme.it

Per avere addominali d'acciaio il plank laterale, se eseguito correttamente, è tutto quello che ti serve: ecco come fare - Tra i migliori esercizi per allenare il core, il plank laterale per addominali più forti è tra quelli maggiormente consigliati dai personal trainer e dagli esperti di fitness, come variante al più ... Riporta menshealth.com

Plank laterale, i benefici e perché includerlo nel programma di allenamento - Il plank laterale è una variazione del plank, uno degli esercizi caldamente raccomandati dagli esperti per acquisire forza, dimagrire e mettere su muscoli. Segnala gqitalia.it