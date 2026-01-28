Tiro a volo | Italia in Oman per la Friendship Competition 2026

La nazionale italiana di tiro a volo è in Oman per la Friendship Competition 2026. La squadra ha già iniziato le prove nell’impianto di Muscat, dove si svolge la gara che apre ufficialmente la stagione. Gli atleti italiani si preparano a confrontarsi con i loro avversari omaniti, rafforzando la collaborazione tra le due federazioni.

Prosegue la partnership tra la Federazione Italiana Tiro a Volo e quella omanita, con la stagione che si apre, come da tradizione, alla Friendship Competition nell’impianto di Muscat. La delegazione italiana, capitanata dal Consigliere Federale Fiorenzo De Rosa, è arrivata ieri nella capitale omanita e da domani i tiratori si dedicheranno agli allenamenti in vista delle prove di Skeet e Trap. Saranno dodici gli atleti che porteranno il Tricolore in pedana: sei nello Skeet e sei nella Fossa Olimpica. Dopo gli allenamenti liberi di oggi, domani 28 gennaio scatteranno quelli ufficiali (Pre Event Training).🔗 Leggi su Sportface.it

La nazionale italiana di tiro a volo ha annunciato la composizione delle squadre di trap e skeet per il 2026, con la presenza di Jessica Rossi.

