CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 19.39: Ora le premiazioni e poi le due finale dei 200 farfalla con ancora tanta Italia in vasca 19.36: Non c’è il podio per Leonardo Deplano! Il croato Hribar si ripete e vince i 50 con 20?70, argento a pari merito per Grousset e l’ucraino Sheremet con 20?81, nuovo record europeo juniores. Deplano è quinto con 20?87, servivano sei centesimi in meno per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei 2025 in DIRETTA: Curtis e Cerasuolo, doppio oro azzurro! Argento Curtis nei 50 sl, Lazzari e Martinenghi di bronzo