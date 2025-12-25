Stephen King continua a dominare il panorama cinematografico e televisivo nel 2025. Nonostante la sua vasta bibliografia conti già innumerevoli adattamenti, l’autore rimane il pilastro della cultura pop contemporanea. Quest’anno abbiamo assistito al debutto di quattro film e due serie TV basate sulle sue opere, ma l’ultima uscita si distingue per la sua unicità. Stiamo parlando di “The Life of Chuck” (La vita di Chuck), l’acclamato dramma diretto da Mike Flanagan (già regista di The Haunting of Hill House e Doctor Sleep ), disponibile in streaming su Hulu dal 26 dicembre. Un’opera diversa: Oltre l’Horror di Stephen King. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Life of Chuck: Il film tratto dal romanzo di Stephen King arriva finalmente in streaming

The Life of Chuck (2024) - Enormi voragini si aprono improvvisamente nel terreno, intere regioni vengono sommerse e una colata di lava attraversa la Germania. outnow.ch

The Life of Chuck: l’adattamento di Mike Flanagan che svela il lato più umano di Stephen King - 23 settembre 2025 – Con “The Life of Chuck”, Mike Flanagan torna a pescare nello sterminato universo di Stephen King, ma stavolta lo fa abbandonando l’horror puro per esplorare emozioni, ricordi ... quotidiano.net

The Life of Chuck: nel trailer italiano svelata la data d'uscita del film con Tom Hiddleston - La pellicola è tratta dall'omonimo racconto di Stephen King e vede il ritorno al cinema di Hiddleston in un film non Marvel dai tempi di Kong: Skull Island Eagle Pictures ha diffuso in streaming il ... movieplayer.it

La notizia del giorno: Il 26 Dicembre THE LIFE OF CHUCK sarà su Disney. È uno dei film più belli dell'anno e vi consiglio di vederlo. - facebook.com facebook