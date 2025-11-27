La vita di chuck | la nuova versione di mike flanagan ispirata a stephen king disponibile a dicembre

anticipazioni e dettagli sulla nuova opera di mike flanagan. Il regista e sceneggiatore Mike Flanagan si prepara a svelare al pubblico la sua ultima creazione, The Life of Chuck. Questo film, tratto dall’omonimo racconto di Stephen King, rappresenta un deciso cambio di rotta rispetto alle precedenti produzioni, spostandosi dal genere horror a una narrazione più sentimentale e riflessiva. La data di uscita ufficiale in streaming è prevista per il 26 dicembre, quando sarà disponibile su Hulu. Dopo aver debuttato nelle sale durante il Toronto Film Festival 2024, l’opera ha riscosso un buon consenso, ottenendo il prestigioso People’s Choice Award, e attualmente gode di recensioni positive con un punteggio di 79% per i critici e 88% di approvazione dal pubblico su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

