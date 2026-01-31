Durante la notte di Capodanno, un incendio ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Le testimonianze parlano di telefonate disperate di chi cercava di mettersi in salvo, mentre le fiamme si diffondevano rapidamente. Sono state trovate 40 vittime, e più di cento persone sono rimaste ferite. La tragedia ha scosso l’intera comunità e ancora si cerca di capire cosa sia successo.

Nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1º gennaio 2026, il locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, è andato completamente distrutto in un incendio che ha causato la morte di 40 persone e lasciato oltre cento feriti. Tra le immagini più drammatiche del disastro, emergono le registrazioni delle chiamate d’emergenza effettuate da chi si trovava all’interno del locale durante l’evolversi del disastro. Secondo quanto rivelato da fonti indipendenti, in un arco di tempo di circa un’ora e mezza, sono state registrate ben 171 telefonate al numero di soccorso 144. La prima chiamata, intercettata alle 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Testimonianze choc da Crans Montana: telefonate disperate durante l’incendio al locale Le Constellation

Approfondimenti su Crans Montana Incendio

L’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana ha suscitato diverse ipotesi, tra cui quella di un petardo.

Alle 1:30 di notte, il centralino delle emergenze riceve la prima telefonata: un uomo chiama gridando che al Constellation sta bruciando tutto e che i suoi amici sono morti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La festa di Capodanno si trasforma in tragedia: incendio nel locale pieno di giovani a Crans-Montana

Ultime notizie su Crans Montana Incendio

Argomenti discussi: Il nuovo audio, la schiuma e il documento della cauzione: tutte le novità choc su Moretti e l'incendio di Crans-Montana; Crans-Montana, audio choc agli atti: Moretti sui pannelli del soffitto Se cade, lascia stare. VIDEO; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; Crans-Montana, a lezione sulla pista del Blu Star di Ossi.

Crans-Montana, la notte dell’orrore: il racconto choc del condomino italiano di Le ConstellationSulla tragedia del Crans-Montana che ha portato alla morte di 40 persone, spunta la testimonianza choc di un condomino italiano, Fabio Cappelletti, che da anni vive a Crans-Montana, proprio nel ... notizie.it

Sono quasi morto, venite: le chiamate choc ai soccorsi durante l’incendio a Crans-MontanaLa notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un incubo: un incendio al locale Le Constellation ha provocato 40 morti e 116 feriti. Tra le 1:30 e le 3 del mattino, centinaia di chiamate ... notizie.it

La Procura vallesana ha concesso l'assistenza giudiziaria all'Italia in relazione alla tragedia di Crans-Montana. Lo ha detto una portavoce dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'autorità competente in materia, ai microfoni della Radio SRF. L'UFG precisa di - facebook.com facebook

Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com