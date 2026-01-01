L’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana | l’ipotesi petardo e le testimonianze che divergono Prima le fiamme poi l’esplosione
L’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana ha suscitato diverse ipotesi, tra cui quella di un petardo. Le testimonianze raccolte dai soccorritori mostrano divergenze, mentre le indagini sembrano indirizzarsi verso una fatalità piuttosto che un attentato. La sequenza degli eventi, con le fiamme seguite da un’esplosione, rimane al centro degli approfondimenti delle autorità, che cercano di chiarire le cause dell’incidente.
Roma, 1 gennaio 2025 – Il sospetto su un petardo, le testimonianze che non convergono e una certezza quasi granitica da parte di chi indaga: non è stato un attentato, ma una tragica fatalità. A poche ora dall’ incendio e dall’ esplosione che hanno provocato decine di morti e oltre 100 feriti nel bar Le Constellation di Crans Montana, nella Svizzera occidentale, si cerca di risalire alle cause di un disastro che di definito non ha, al momento, nemmeno il bilancio delle vittime. I dettagli di quanto accaduto nella notte di San Silvestro in un locale molto frequentato dai turisti stanno emergendo via via, con le prime ipotesi a prendere piede e alcuni punti fermi già delineati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
