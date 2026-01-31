Incidente a Modena scontro tra auto | morto bimbo di 5 anni e 3 feriti Grave il papà

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a San Possidonio, in provincia di Modena, un incidente tra due auto all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari ha fatto subito notizia. Un bambino di cinque anni ha perso la vita, mentre il papà di 48 anni e altri due passeggeri sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per le operazioni di rilievo e soccorso. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire le cause dello scontro.

