Terra dei Fuochi | consegnati dal Prefetto di Bari e dal sindaco Manfredi gli attestati di formazione alle polizie locali

Alla Reggia di Portici, il Prefetto di Bari e il sindaco Manfredi hanno consegnato gli attestati di formazione alle polizie locali. La cerimonia si è svolta ieri nella Sala Cinese, con la partecipazione dei principali rappresentanti delle forze dell’ordine. Un passo in più nella lotta contro il fenomeno che riguarda la Terra dei Fuochi.

Cerimonia alla Reggia di Portici. Presenti i più alti rappresentanti delle forze dell’ordine. Si è tenuta ieri presso la Sala Cinese della Reggia di Portici la cerimonia di consegna degli attestati di formazione del corso “ Misure di contrasto al fenomeno Terra dei Fuochi”, organizzato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli. Presenti anche il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e il Prefetto di Caserta Lucia Volpe, insieme ai più alti rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati nel contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi. I NUMERI DELLA FORMAZIONE. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Terra dei Fuochi: consegnati dal Prefetto di Bari e dal sindaco Manfredi gli attestati di formazione alle polizie locali Approfondimenti su Terra dei Fuochi Il prefetto Aprea incontra i comandanti delle Polizie locali del Brindisino Oggi il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha incontrato il Comitato delle Polizie Locali della provincia, rappresentando un momento di confronto e collaborazione tra le istituzioni. Sicurezza stradale e formazione operativa: al via i corsi di guida sicura per le Polizie Locali Sono iniziati i corsi di guida sicura rivolti alle Polizie Locali presso lo StrasicuraPark di Montecchio, un progetto promosso da Formula Guida Sicura di Grosseto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Terra dei Fuochi Argomenti discussi: Terra dei Fuochi: consegnati gli attestati di formazione alle Polizie Locali; MARCIANISE: CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLA TERRA DEI FUOCHI: DENUNCIATI DUE CONIUGI PER GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI.; Terra dei fuochi: attestati di formazione alle polizie locali; Consegna attestati corso misure contrasto fenomeno Terra dei Fuochi. Terra dei Fuochi: consegnati gli attestati di formazione alle Polizie LocaliCerimonia alla Reggia di Portici. Presenti i più alti rappresentanti delle Forze dell’Ordine Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli. Si è tenuta oggi presso l ... expartibus.it Terra dei fuochi, un anno dopo la condanna dell'Italia sono sempre le comunità a impegnarsi per la giustizia ambientaleEra il 30 gennaio 2025 quando la Cedu condannava l'Italia per il disastro ambientale della Terra dei fuochi. E i cittadini chiedono garanzie sulle bonifiche e più coinvolgimento nell'attuazione della ... wired.it https://www.tvcampiflegrei.it/terra-dei-fuochi-consegnati-dal-prefetto-di-bari-e-dal-sindaco-manfredi-gli-attestati-di-formazione-alle-polizie-locali/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.