Sono iniziati i corsi di guida sicura rivolti alle Polizie Locali presso lo StrasicuraPark di Montecchio, un progetto promosso da Formula Guida Sicura di Grosseto. L’obiettivo è migliorare le competenze operative degli agenti per garantire una maggiore sicurezza stradale. Questi corsi rappresentano un passo importante nel rafforzare la formazione e la preparazione delle forze di polizia in ambito di sicurezza stradale.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Ha preso ufficialmente il via allo StrasicuraPark di Montecchio il progetto di corsi di guida sicura operativa rivolto ai corpi di Polizia Locale, promosso e realizzato da Formula Guida Sicura di Grosseto. Un percorso formativo di durata biennale che vede la partecipazione di agenti provenienti da tutta la Toscana e dall’Umbria, con l’obiettivo di aggiornare costantemente il personale sui comportamenti e sulle tecniche di guida sicura da adottare durante il servizio. Lo StrasicuraPark di Montecchio la base operativa del progetto ed è ormai un punto di riferimento per il Centro Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza stradale e formazione operativa: al via i corsi di guida sicura per le Polizie Locali

