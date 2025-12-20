Pianese-Ternana Fabio Liverani | Mercato eventuale di contorno Non sprecare ciò che è stato conquistato

Fabio Liverani sottolinea che il mercato sarà un aspetto secondario, mantenendo l’attenzione sui risultati ottenuti. La Ternana si prepara all’ultimo impegno del 2025, affrontando la Pianese al Comunale di Piancastagnaio domenica 21 dicembre alle ore 14. È importante consolidare quanto di buono si è costruito finora, senza lasciarsi distrarre da eventuali opportunità di mercato.

Ultimo impegno del 2025 per la Ternana. I rossoverdi affronteranno la Pianese al Comunale di Piancastagnaio in una gara in programma domenica 21 dicembre (ore 14.30). Un avversario in salute e reduce da una serie positiva di risultati. Alla vigilia del match è intervenuto in sala stampa il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Pianese-Ternana, Fabio Liverani: “Mercato eventuale di contorno. Non sprecare ciò che è stato conquistato” Leggi anche: Campobasso-Ternana 0-1, Fabio Liverani: "Abbiamo dimostrato che stiamo crescendo" Leggi anche: Ternana-Bra 2-0, Fabio Liverani: "Vittoria tra le difficoltà che conferma quanto il gruppo sia straordinario" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Ternana domani sul campo della Pianese. Obiettivo: pensare solo al gioco e a fare punti; Dove vedere Pianese-Ternana: data, orario e diretta; Pianese-Ternana, dove vedere lo streaming gratis: diretta tv live e formazioni; La partita col trolley in auto. Liverani e i timori per Pianese-Ternana. La Ternana domani sul campo della Pianese. Obiettivo: pensare solo al gioco e a fare punti - Lunedì Mammarella farà il bilancio del girone d’andata . msn.com

Rassegna stampa – La Nazione – La Ternana domani sul campo della Pianese - La Ternana domani sul campo della Pianese titola La Nazione oggi in edicola. ternananews.it

Rassegna stampa – Il Messaggero – Fere, con la Pianese la carica dei tifosi - Fere, con la Pianese la carica dei tifosi titola Il Messaggero oggi in edicola. ternananews.it

#Ternana, esodo contro la #Pianese. NUMERI SPETTATORI LIVE shorturl.at/G4aHQ - facebook.com facebook

Group B Mgr: Venturato #Livorno Tonti #Pineto; Noce #Livorno, Capuano #Ternana, Falbo #Ravenna; La Marca #Bra, Tessiore #Guidonia, Vallocchia #Ternana, Tirelli #Pianese; Dionisi #Livorno, Gori #Ascoli, Okaka #Ravenna x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.