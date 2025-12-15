La Ternana è più forte di tutto | tre punti al Liberati

La Ternana si impone con autorità contro il Bra, conquistando tre punti fondamentali al Liberati. La squadra rossoverde, schierata in un 3-4-2-1, dimostra determinazione e solidità, portando a casa una vittoria importante nel campionato. La partita si conclude con un risultato di 2-0, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso stagionale della Ternana.

TERNANA 2 BRA 0 TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio, Donati, Capuano, Maestrelli, Romeo (35’ st Bianay), McJannet, Vallocchia, Ndrecka (45’ st Martella), Durmush (19’ st Orellana), Dubickas (19’ st Pettinari), Ferrante (35’ st Garetto). A disp.: Vitali, Morlupo, Loiacono, Meccariello, Proietti, Tripi, Bruti, Turella, Leonardi. All. Liverani BRA (3-5-2): Renzetti, Sgarzella, Cannistrà, De Santis, Lia, Maressa (19’ st Tuzza), Lionetti (47’ st Di Matteo), Campedelli (19’ st La Marca), Morleo (19’ st Minaj), Baldini, Sinani (42’ st Di Biase). A disp.: Franzini, Rottensteiner, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto. Lanazione.it

