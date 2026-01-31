Tensione in aula | proteste da opposizioni bloccano seduta alla Camera per ordine pubblico

Alla Camera dei deputati, le opposizioni hanno protestato forte, bloccando la seduta per circa un’ora. Gruppi di estrema destra e oppositori si sono fronteggiati, creando tensione e caos in aula. Le voci si sono alzate, e alla fine l’ordine pubblico ha deciso di interrompere i lavori.

Un’ora di seduta alla Camera dei deputati è stata annullata per ordine pubblico, dopo che opposizioni e gruppi di estrema destra si sono fronteggiati in un’atmosfera di tensione crescente. L’evento, previsto per la mattinata di venerdì 30 gennaio 2026, doveva ospitare la presentazione di una proposta di legge del gruppo Remigrazione, un’associazione con legami riconosciuti a Casapound, volta a prevedere la deportazione degli immigrati, sia irregolari che regolari, nei rispettivi paesi di origine. L’iniziativa era stata autorizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, che aveva concesso l’accesso ai relatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante la discussione in Aula sul referendum e la riforma costituzionale, il ministro Nordio ha risposto alle opposizioni definendo le critiche come una “petulante litania” priva di possibilità di replica.

Durante la seduta alla Camera, le opposizioni hanno richiesto chiarimenti sul ruolo delle forze di sicurezza, in particolare sull’intervento dell’Ice durante le Olimpiadi.

