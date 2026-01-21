Referendum Nordio alla Camera attacca le opposizioni | Sulla riforma petulanti litanie Proteste in Aula

Durante la discussione in Aula sul referendum e la riforma costituzionale, il ministro Nordio ha risposto alle opposizioni definendo le critiche come una “petulante litania” priva di possibilità di replica. La polemica si concentra sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema centrale del dibattito politico e giudiziario in vista delle prossime consultazioni referendarie.

“Una petulante litania davanti alla quale non vi è possibilità di replica”. Carlo Nordio liquida ancora una volta così le critiche alla sua riforma costituzionale, e in particolare quelle secondo cui la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri metterebbe a rischio l’ indipendenza dei magistrati dell’accusa. “Poiché è stato adombrato un po’ da tutti che vi sia una sorta di oltraggio, di vulnus alla Costituzione, che vogliamo mettere il pm sotto il controllo dell’esecutivo, faccio presente che la Costituzione attuale non riconosce al pm le stesse garanzie del giudici: noi eleviamo il pm alla stessa libertà, autonomia e indipendenza del giudice”, sostiene il ministro alla Camera nelle sue comunicazioni annuali sull’amministrazione della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

